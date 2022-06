Loftus-Cheek, Inter in trattativa con il Chelsea: la possibile formula

L’Inter sarebbe in trattativa con il Chelsea per prendere con questa formula il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista Ekrem Konur, l’Inter è in trattative con il Chelsea per prendere il centrocampista inglese, Ruben Loftus-Cheek, in prestito con opzione di riscatto.

Fonte: Twitter Ekrem Konur