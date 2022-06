Marchetti: «Lukaku-Inter, da lui serve coraggio! Marotta? Lavora così»

Luca Marchetti, in collegamento su Tmw radio, ha parlato delle strategie di mercato dell’Inter con Lukaku in primo piano. Poi spiega il lavoro di Marotta

RITORNO NON AUTOMATICO − Marchetti aggiorna sulla situazione legata a Lukaku: «Il Chelsea ha una società nuova, con quella vecchia sarebbe stato ancora più complicato. Con questa nuova, non sappiamo. I dati ci sono: Lukaku è stato comprato 113 milioni di euro la scorsa estate. Non è un qualcosa di automatico il suo ritorno, ci vuole coraggio e diplomazia per andare a dire alla società che ti paga più di 10 milioni di euro che non ti trovi bene».

PIANI − Poi Marchetti spiega le strategie di mercato dei nerazzurri: «Strategia Marotta? L’Inter si deve far trovare pronta. Il piano è semplice: deve prendere soldi dal mercato e abbassare monte ingaggi. Al momento non sa per quale giocatore possa arrivare la grande offerta, quindi cerca di farsi trovare pronta su tutti i fronti possibili. Lautaro Martinez lo si vuole trattenere».