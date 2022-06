Lukaku o Dybala, Inter chiamata a una scelta. A meno di una terza opzione

Dybala e Lukaku sono i due giocatori più discussi a livello di mercato in casa Inter durante queste settimane. Secondo Matteo Barzaghi, collegato con Sky Sport 24 dall’esterno della sede del club, solo in un caso potrebbero arrivare entrambi.

UNO, L’ALTRO O ENTRAMBI – Per Paulo Dybala si è espresso Giuseppe Marotta (vedi articolo), per Romelu Lukaku proseguono le voci sulla sua volontà di tornare all’Inter (vedi articolo). Ma possono esserci tutti e due a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima stagione? Uno esclude l’altro, stando al giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi. Non è però detta l’ultima parola. Dovessero esserci altre cessioni ecco che si aprirebbe uno spiraglio per vedere Dybala e Lukaku assieme in rosa all’Inter.