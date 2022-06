Paolillo: «Marotta-Ausilio punto di forza dell’Inter. Mercato in uscita…»

Ernesto Paolillo, ex dirigente dell’Inter, è stato intervistato dai microfoni di TMW Radio dove ha parlato del mercato in uscita dell’Inter e del lavoro che aspetta Marotta e Ausilio nei prossimi mesi.

MERCATO IN USCITA – Questo il pensiero di Ernesto Paolillo sul lavoro che aspetta la dirigenza nerazzurra: «Marotta e Ausilio sono il vero punto di forza dell’Inter, lavoreranno sicuramente benissimo anche durante questo mercato. Bisognerà fare 60 milioni di attivo sul mercato. Si cercherà di fare il sacrificio che costerà di meno. Cedere Bastoni o Lautaro Martinez vorrebbe dire squilibrare la squadra. Però credo che, avendo fatto uno sforzo lo scorso anno e vedendo che la squadra ha comunque lottato per lo scudetto, nonostante la pesante cessione si riuscirà comunque a fare bene».

POSSIBILI MOSSE – Paolillo ha poi continuato così sulla situazione dei nerazzurri: «Se arrivasse Lukaku sarebbe per giocare. In un ipotetico attacco con Lautaro Martinez e Dybala, uno dei due dovrebbe poi giocare saltuariamente. Non penso che sia il belga che l’argentino arriveranno. Credo che l’uscita di un paio di giocatori in più a stipendio alto e l’inserimento di giovani con stipendi più bassi possa aiutare. Sono particolarmente entusiasta dello scudetto della Primavera dell’Inter. Vuol dire che potenziali giocatori bravi vengono fuori e il sistema funziona».