Skriniar: «Futuro all’Inter. Dimostrato di essere tra i top anche in Europa»

Intervistato dal portale slovacco Pravda, Milan Skriniar è tornato a parlare della stagione con la maglia dell’Inter e del suo futuro. Ribadendo ulteriormente quanto già detto pochi giorni fa (vedi articolo).

BILANCIO POSITIVO – Milan Skriniar non ha dubbi sulla bontà di quanto fatto dall’Inter: «Nonostante quanto si è detto a inizio stagione, siamo una squadra in grande condizione. Le voci giravano perché sono andati via due giocatori chiave e l’allenatore. È arrivato un nuovo tecnico che ha dato subito la sua impronta alla squadra e ha amalgamato bene il gruppo. Abbiamo dimostrato di essere tra i migliori sia in Italia che in Europa, quindi definisco la stagione un successo. Non dimentichiamo che abbiamo sconfitto il Liverpool ad Anfield, abbiamo dimostrato che possiamo giocare partite equilibrate con chiunque».

NESSUN DUBBIO – Milan Skriniar ha poi ribadito quello che sarà il suo futuro: «Il mio futuro è all’Inter, ho ancora un contratto e non cambia nulla. Mi sento molto bene, ho giocato quasi tutte le partite e le mie prestazioni sono state solide. Sono pronto a portare questa condizione anche in nazionale. Quelle di mercato sono parole che escono ogni sei mesi, ma non c’è nulla di concreto. Sono soddisfatto qui».

Fonte – futbal.pravda.sk