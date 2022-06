Dybala-Inter procede spedito: un motivo per chiudere a breve – SI

Dybala all’Inter è una possibilità sempre più concreta, soprattutto dopo le parole di lunedì di Marotta (vedi articolo). Da Sportitalia si segnala come ci sia una motivazione ulteriore per chiudere a breve.

RICONGIUNGIMENTO – Il rapporto fra Paulo Dybala e Giuseppe Marotta è una delle prime motivazioni che rendono probabile l’arrivo dell’argentino all’Inter. Lo segnala Gianluigi Longari in diretta su Sportitalia, ricordando come la Joya sia stata uno dei primi acquisti di spessore dell’attuale AD nerazzurro quando era alla Juventus. All’epoca (2015), Dybala era un giovane di belle speranze del Palermo, sul quale i bianconeri avevano investito quarantuno milioni di euro. Ora è vicino a diventare dell’Inter a costo zero.