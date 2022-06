Mkhitaryan-Inter, accordo verbale ma la Roma non si arrende – SI

Mkhitaryan è vicino a trasferirsi all’Inter a parametro zero, ma la Roma non ha ancora mollato la presa. Secondo Sportitalia i giallorossi proveranno un altro tentativo per evitare di perderlo a fine mese.

OFFERTA FATTA – Come raccontato in giornata (vedi articolo), per Henrikh Mkhitaryan è sempre più Inter. La Roma non si è ancora arresa, ha presentato una sua proposta al rialzo su richiesta di José Mourinho. Il tecnico portoghese vorrebbe tenerlo, ma Mkhitaryan si è promesso ai nerazzurri. C’è un accordo verbale fra le parti, che attende solo di essere formalizzato. L’Inter è convinta di aver strappato il sì, a breve una risposta definitiva.