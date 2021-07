Lukaku, il Chelsea fa tentativi immensi: dall’Inter un ‘cartello’ grande – SI

Lukaku è tornato nel mirino del Chelsea, che oltre dieci anni fa l’aveva portato in Inghilterra senza però valorizzarlo a dovere. Alfredo Pedullà, nel corso di “Sportitalia Mercato”, spiega però come l’Inter non abbia intenzione di ascoltare le offerte.

LUKAKU NON SI TOCCA! – Alfredo Pedullà spiega il tentativo andato a vuoto: «Il Chelsea, che è alla ricerca disperata di un attaccante, ha fatto di tutto e di più per prendere Erling Haaland. Ha una clausola rescissoria da settantacinque milioni che entrerà in vigore a luglio 2022, il Borussia Dortmund non ascolta le proposte. Il Chelsea sarebbe svenato, e sottolineo svenato, per Romelu Lukaku ma ha trovato un cartello grande quanto una casa: stop. E si è fermato. In questo momento non è una trattativa e non è una notizia: siccome loro hanno vinto la Champions League, cercano un attaccante, hanno un budget da centotrenta milioni mi risulta che abbiano fatto dei tentativi immensi. Ma trovando un cartello altrettanto grande».