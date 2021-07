Sidibé nuova opzione low cost per l’Inter a destra: la richiesta del Monaco

Sidibé del Monaco entra fra i nomi valutati dall’Inter per la fascia destra. Secondo beIN Sports in Francia c’è anche lui fra le opzioni, e sarebbe a prezzo inferiore rispetto a Bellerin e Nandez.

IL NOME NUOVO – Djibril Sidibé dopodomani farà ventinove anni, e ha undici mesi residui di contratto col Monaco. Il terzino destro può di nuovo lasciare il Principato, dopo la stagione 2019-2020 passata all’Everton, e spunta anche l’Inter su di lui. Secondo beIN Sports è l’ultimo accostamento per la fascia destra, dove per giorni si è parlato solo di Héctor Bellerin e Nahitan Nandez. La valutazione del Monaco per Sidibé è sette milioni di euro, da capire se ci sarà un’accelerata su di lui.