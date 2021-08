Lukaku, il Chelsea pressa Pastorello. L’Inter valuta due sostituti – SI

Lukaku è chiamato a una decisione importante nelle prossime ore, in gioco c’è il suo futuro all’Inter con il Chelsea che vuole portarlo a Londra a tutti i costi (vedi articolo). Secondo quanto riporta “Sportitalia”, gli inglesi sono in pressing sul bomber belga e i nerazzurri valutano già due possibili alternative.

DECISIONE FINALE – Il Chelsea vuole Romelu Lukaku per il suo attacco e si è spinto a offrire una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Gli inglesi stanno cercando di convincerlo attraverso il suo entourage, in particolare Federico Pastorello. L’ingaggio offerto è di circa 15 milioni di euro all’anno. La posizione ufficiale dell’Inter è l’assoluta incedibilità del bomber belga. Ma la palla è nei piedi di Lukaku, toccherà a lui esporsi e dire di voler lasciare Milano. Il budget del Chelsea è di oltre 130 milioni e l’offerta può essere addirittura ritoccata verso l’alto. L’Inter ha due piani per sostituirlo. Duvan Zapata è l’opzione A, anche per caratteristiche fisiche e tattiche. La seconda idea è Dusan Vlahovic che però la Fiorentina reputa incedibile. I viola sono al lavoro per il rinnovo del giovane attaccante serbo.