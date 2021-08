Lukaku, se va via l’Inter deve reinvestire la cifra. Due punte e la fascia? – Sky

Lukaku, come segnalato in serata, secondo Sky Sport è a rischio addio all’Inter visto il pressing del Chelsea (vedi articolo). Luca Marchetti prosegue con le sue notizie, spostandosi su quali sarebbero i rimpiazzi.

QUALE SCENARIO? – Luca Marchetti prova a ipotizzare cosa succederebbe in caso di addio di Romelu Lukaku: «Oggi il Chelsea cerca un numero 9. Di numeri 9 come Lukaku, in giro per l’Europa, non ce ne sono tanti. Uno è Erling Haaland, che è stato un obiettivo del Chelsea senza dubbio, ma oggi non si muove. Poi di altri non ce ne sono così tanti, che fanno in questo modo la differenza. Il Chelsea ha questa necessità forte, per irrobustirsi. La chiave della cessione è mettere a posto i conti, poi però buona parte dei soldi che arrivano dal Chelsea l’Inter li deve reinvestire. Già le prime idee l’Inter le ha: sostituirebbe Lukaku non con uno ma con due attaccanti, Joaquin Correa e Duvan Zapata. Nella trattativa con il Chelsea potrebbe essere anche inserito Marcos Alonso: risolverebbe la fascia sinistra e avrebbe due attaccanti. È una cessione dolorosissima, però rientrerebbe in un’ottica di mercato più ragionevole. Posto che centotrenta milioni, per me, sono tantissimi anche senza il COVID-19».