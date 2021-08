Lukaku apre al Chelsea. L’Inter può dire no, ma con una variabile – Sky

Lukaku può andare davvero al Chelsea, secondo Sky Sport. Luca Marchetti, ospite dell’edizione dedicata al mercato, ritiene che il giocatore abbia aperto ai londinesi e che l’Inter rischi di essere in difficoltà. Ma per ora dice no.

IL RISCHIO – Per Romelu Lukaku al Chelsea, secondo Luca Marchetti, c’è un pericolo: «C’è un’apertura, una considerazione più che profonda da parte di Lukaku all’assalto del Chelsea. L’Inter, come detto ieri, non ha intenzione di cedere un big e di fronte a certe cifre ha dimostrato di poter dire no. La variabile chiaramente è anche la volontà del giocatore: l’Inter vive una situazione economica particolare, sapeva di dover vendere un giocatore importante. Con quella di Achraf Hakimi, e altri minori, sa di poter arrivare a quota cento. Non è determinante cedere Lukaku, ma quando ti arriva un’offerta così importante e il giocatore apre a questo punto immaginiamo che l’Inter possa prendere in considerazione la situazione».

RIALZO? – Marchetti prosegue: «Il Chelsea potrebbe alzare l’offerta e l’Inter sarebbe ancora più in difficoltà. Qui stiamo parlando di un giocatore che è stato determinante per l’Inter. Può arrivare anche a centotrenta milioni, quando vuoi fare un’operazione del genere non sono i pochi milioni di euro che cambiano. Qual è l’offerta del Chelsea a Lukaku? Sappiamo che offre intorno ai dodici milioni di euro, più dei bonus. È una cifra importante, oltre quattro milioni in più».

PERICOLO REALE – C’è un altro fattore, secondo Marchetti: «Nella testa di Lukaku vengono fatte altre considerazioni. Oggi l’Inter, nel medio periodo, ha chiaramente un percorso non in ascesa, determinato dalla condizione economica. Se avesse potuto non avrebbe venduto Hakimi e non avrebbe pensato di vendere Lukaku, sarebbe rimasto Antonio Conte. Tornerebbe per la terza volta al Chelsea da trionfatore, con lo status di super bomber e in una squadra che ha appena vinto la Champions League. Lukaku è un classe ’93: la competitività che immaginiamo voglia è di poter andare a vincere nei prossimi anni, e il Chelsea campione d’Europa potenzialmente può».