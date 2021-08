Lukaku-Chelsea, atteso ok per visite mediche dall’Inter: i tempi – CdS

Romelu Lukaku è in procinto di passare al Chelsea. Per l’Inter si tratta della cessione più remunerativa della sua storia. Secondo il “Corriere dello Sport” i “blues” attendono il via libera per organizzare le visite mediche per l’attaccante belga

ATTESA – L’Inter ed il Chelsea, nella giornata di ieri, hanno raggiunto l’accordo per il passaggio di Romelu Lukaku in “blues”: 115 milioni di euro, con Zhang che ha dato l’ok dalla Cina. Secondo il “Corriere dello Sport” adesso bisognerà attendere: i blues hanno fretta e vorrebbero concludere l’affare nel giro di 24-48 ore ma l’Inter è stata chiara. Il club nerazzurro, infatti, lascerà partire Lukaku alla volta di Londra solo dopo aver trovato il sostituto dell’ormai ex numero 9 nerazzurro.

LAVORO – Nel frattempo, “Big Rom”, continuerà a lavorare ad Appiano Gentile, in attesa del via libera dell’Inter. La sua cessione è la più remunerativa della storia della Serie A (battuti i 105 milioni pagati dal Manchester United di Pogba) e della storia dell’Inter (il record apparteneva ad Ibrahimovic, passato al Barcellona per 68,5 milioni). La cessione di Lukaku porta ossigeno fresco per le casse dell’Inter, con la proprietà che ha spinto fortemente per un abbassamento dei costi e del monte ingaggi.

Fonte: Andrea Ramazzotti – Corriere dello Sport