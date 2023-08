Lukaku aspetta ancora la Juventus, ma può sfidare l’Inter altrove – Sky

Si è parlato a lungo di Lukaku alla Juventus, ma non ci sono aggiornamenti in tal senso. L’Inter può comunque trovarselo come avversario, con Di Marzio che da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport indica dove.

ULTIMI GIORNI – Così Gianluca Di Marzio: «Romelu Lukaku vuole ancora aspettare le mosse della Juventus, se Dusan Vlahovic può andare al Chelsea nell’ipotetico scambio. Oggi a Roma è impazzata la Lukaku-mania, tutte le radio a parlarne. In realtà non c’è una vera trattativa fra la Roma, il Chelsea e il giocatore. Ma, se la Roma non riuscisse a trovare l’attaccante e lui dovesse trovarsi libero a fine mercato, è una situazione che potrebbe aprirsi. Non vogliamo illudere i tifosi della Roma, ma può aprirsi negli ultimi giorni. Il Chelsea ha fatto già sei operazioni di prestito, ogni club inglese può farne solo sette a livello internazionale: ha solo uno slot, può essere ancora occupato da Lukaku. Se dovesse occuparlo allora potrebbe uscire solo a titolo definitivo».