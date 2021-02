Lazaro, l’addio di Rose complica il riscatto? Per l’Inter ballano 14 milioni

Valentino Lazaro Borussia Monchengladbach

Focus sul futuro di Valentino Lazaro, attualmente in prestito al Borussia Mönchengladbach. L’Inter conta di incassare i 13,8 milioni di riscatto, ma l’addio dell’allenatore Marco Rose potrebbe complicare le cose

IN BILICO – Il futuro di Valentino Lazaro è ancora in bilico. Il laterale austriaco, in prestito dall’Inter al Borussia Mönchengladbach, ha collezionato 14 presenze, tra Bundesliga e Champions League, fino a questo momento. La cifra pattuita dai club per il riscatto è di 13,8 milioni di euro, oltre all’incasso già ottenuto dall’Inter per il prestito oneroso. La stagione dell’austriaco, seppur costellata da diversi infortuni, può considerarsi positiva, ma secondo Fabrizio Romano c’è una variabile che potrebbe complicare i piani dell’Inter.

VARIABILE – Lazaro è stato voluto in rosa da Marco Rose, tecnico del Gladbach che da pochi giorni si è ufficialmente promesso al Borussia Dortmund per la prossima stagione. Il cambio di guida tecnica potrebbe dunque spingere la società bianconera verso un cambio di strategia. L’Inter, ovviamente, spera nel riscatto sia per esigenze di organico (Hakimi e Darmian riducono le speranze di minutaggio), che per evidenti necessità economiche. La scelta sul futuro di Lazaro, come sottolinea Fabrizio Romano, è ancora tutt’altro che definita.

Fonte: Calciomercato.com – Fabrizio Romano