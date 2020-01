Lazaro in uscita, due piste. Esposito al Parma? Inter indecisa – Sky

Lazaro è in uscita dall’Inter, per lui due ipotesi. Il Parma ha chiesto Sebastiano Esposito, ma l’Inter è indecisa se lasciar partire il suo giovane talento

USCITE – L’Inter deve prendere una decisione per Esposito richiesto dal Parma, mentre per Lazaro, ormai chiuso dai nuovi arrivi, ci sono due ipotesi. Il punto di Alessandro Sugoni per Sky Sport: «Per Lazaro più Lipsia che Newcastle. Da capire Esposito che è stato chiesto dal Parma, ma l’Inter non ha ancora deciso se lasciarlo andare. Una volta arrivato Giroud si vedrà se cambieranno le situazioni».