Inter, rosa troppo corta? Pesano i finali di partita. Lazio e Juventus invece…

Approfondimento sugli ultimi minuti di partita da parte di “Sportmediaset”. Delle tre squadre in lotta per lo scudetto, l’Inter è l’unica che ha perso punti dal 75′ in poi: -2 il bilancio. Diverso invece il discorso per Juventus e Lazio: ecco perché Conte vuole la rosa più ampia

FIATO CORTO – L’Inter ha il fiato un po’ corto. Questo è quello che emerge da un’analisi sui punti guadagnati (o persi) nei finali di partita dalle squadre di vertice della Serie A. Lazio, Juventus e, appunto, i nerazzurri. Uno dei motivi per cui, probabilmente, Antonio Conte chiede i rinforzi per allargare la rosa a sua disposizione. Troppi giocatori sono spremuti (anche a causa della assenze per infortunio) e la tendenza della Beneamata è quella di calare nei finali di partita, come dimostrano le tre recenti rimonte subite da Fiorentina, Atalanta e Lecce. Da 1-0 per i nerazzurri a 1-1, in tutte e tre le occasioni. Le due rivali per lo scudetto, invece, negli ultimi 15 minuti di partita hanno trovato tanti punti importanti per la classifica.

I DATI – Difficilmente, insomma, Antonio Conte ha avuto a disposizione dalla panchina la mossa “spacca partita” in questa prima metà di stagione. E i minuti finali, in particolare dal 75′ in poi, stanno facendo la differenza: la Juventus ha guadagnato 8 punti nell’ultimo quaro d’ora (più recupero), la Lazio addirittura 13. L’Inter, invece, è in negativo: considerando i punti guadagnati contro Bologna e Verona nei finali di partita e quelli invece persi, oltre alle tre partite citate prima, anche contro la Juventus, si evince che i nerazzurri sono addirittura in negativo. -2, per l’esattezza. I minuti finali stanno dunque facendo la differenza: il mercato sistemerà le cose?