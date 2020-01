Stankovic beffato da D’Amico, che punisce la “sua” Inter: 1-0 Samp al 45′

Primavera, appena terminato il primo tempo di Sampdoria-Inter, partita valida per il recupero dell’8ª giornata del Campionato Primavera 1. La prima frazione premia i padroni di casa, in vantaggio grazie a una perla dell’ex nerazzurro Pompetti, bravo a superare Stankovic da calcio piazzato

PRIMO TEMPO

BOGLIASCO (GE) – La prima curiosità che balza all’occhio alla lettura delle formazioni ufficiali è la presenza di tre freschi ex Inter nell’undici titolare della Sampdoria. A centrocampo trovano spazio Pompetti (in prestito) e Chrysostomou, in attacco D’Amico (in prestito). Dopo due tentativi velleitari di Mulattieri verso la porta blucerchiata, al 25′ proprio Pompetti costringe Stankovic ad allungarsi sulla sua destra per evitare il gol, palla in corner. E al 41′ la Sampdoria si porta in vantaggio con una splendida punizione di D’Amico, che trova l’angolino alla sinistra dell’amico Stankovic. Al 42′ ammonito Pompetti per un intervento in tackle su Vergani. Il primo tempo termina al 45′ senza recupero: 1-0 meritato da parte della Sampdoria, che cresce nel finale contro un’Inter mai pericolosa.

TABELLINO

1 SAMPDORIA – INTER 0

MARCATORE: D’Amico (S) al 41′

SAMPDORIA UNDER 19 (4-3-3): 1 Raspa; 2 Rocha, 6 Canovi, 5 Veips, 3 Obert; 7 Chrysostomou, 4 Pompetti, 8 Siatounis; 11 Ibourahima Baldé (C), 9 Prelec, 10 D’Amico.

A disposizione: 12 Avogadri, 13 Angileri, 14 Doda, 15 Ercolano, 16 Sabattini, 17 Trimboli, 18 Dos Santos Amado, 19 Bahlouli, 20 Scaffidi, 22 Saio.

Allenatore: M. Cottafava

INTER UNDER 19 (3-5-2): 1 Stankovic; 2 Moretti, 4 Ntube, 6 Pirola; 7 Persyn, 8 Gianelli, 5 Squizzato, 10 Schirò (C), 3 Burgio; 11 Mulattieri, 9 Vergani.

A disposizione: 12 Pozzer, 13 Kinkoue, 14 Cortinovis, 15 Christian Dimarco, 16 Boscolo Chio, 17 Vezzoni, 18 Casadei, 19 Bonfanti, 20 Gnonto, 21 Tononi, 22 Fonseca.

Allenatore: A. Madonna

ARBITRO: F. Meraviglia della sezione di Pistoia

NOTE – Ammonito: Pompetti (S) al 42′; Recupero: 0 (PT).