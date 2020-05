Lautaro Martinez via? L’Inter contatta un agente per...

Lautaro Martinez via? L’Inter contatta un agente per il sostituto – SM

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez è sempre più nel mirino del Barcellona e l’Inter prende le sue contromisure. I nerazzurri avrebbero contattato l’agente di un possibile sostituto per bruciare la concorrenza

Secondo “Sport Mediaset” la partenza di Lautaro Martinez dall’Inter è sempre più probabile. Il lungo e asfissiante corteggiamento del Barcellona alla fine potrebbe veramente spingere il “toro” verso Barcellona, ma l’Inter non intende farsi trovare impreparata e starebbe già gettando le basi per sostituire l’attuale numero 10 nerazzurro. Il primo sulla lista è Timo Werner e l’Inter avrebbe già contattato il suo agente per giocare d’anticipo bruciando sul tempo la concorrenza delle altre big europee, Liverpool in testa.