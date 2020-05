Chiellini: “Contro l’Inter trovate certezze, raggiunto il massimo. Mancini…”

Chiellini, capitano della Juventus, è stato l’ospite di oggi per “Casa Sky Sport”. Il difensore ha parlato di come la vittoria contro l’Inter prima dello stop causa Coronavirus abbia dato certezze ai bianconeri che erano in un periodo difficile. Poi un commento su Mancini

TROVATE CERTEZZE – Chiellini sostiene che quest’anno le versioni migliori della Juventus si siano viste nelle due sfide contro i nerazzurri: «Abbiamo avuto alti e bassi, per fortuna che abbiamo lasciato con una vittoria contro l’Inter che ci lascia tante certezze. L’andata e il ritorno con l’Inter sono state il massimo della nostra stagione e bisognerebbe avere sempre quei livelli anche se non è facile».

STUPITO DA MANCINI – Chiellini ha parlato anche del Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini, dicendosi stupito di aver trovato una persona molto diversa da come la immaginava quando Mancini era un avversario sulla panchina dell’Inter: «Di Mancini mi hanno sorpreso la serenità e la fiducia che ha dato in poco tempo. Dal punto di vista tecnico come in due partite ha capito le lacune e le cose su cui puntare. Non pensavo fosse così come persona, l’ho affrontato tante volte all’Inter e sembrava diverso. Non è una persona di tante parole, poche ma efficaci».