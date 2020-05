Il PSG chiede lo sconto per Icardi. C’Ã¨ un giocatore che piace all’Inter – SM

Il PSG chiede lo sconto per Icardi. C’è...

Il PSG chiede lo sconto per Icardi. C'è un giocatore che piace all'Inter

Il PSG sembra intenzionato a riscattare Mauro Icardi, ma il club parigino punta a ottenere uno sconto sui 70 milioni stabiliti con l’Inter al momento di prendere il giocatore in prestito l’estate scorsa. C’è una possibile contropartita che potrebbe convincere i nerazzurri

Secondo “Sport Mediaset” ci sono buone notizie per l’Inter dal fronte francese. Il PSG sembra infatti deciso a riscattare Mauro Icardi e il giocatore avrebbe dato il suo assenso alla permanenza a Parigi. I parigini vorrebbero però uno “sconto crisi” dai nerazzurri sui 70 milioni stabiliti per il riscatto del giocatore. Si ventila l’ipotesi di una contropartita e sarebbe spuntato fuori il nome di Paredes, centrocampista argentino ex Roma ed Empoli, valutato 20 milioni che sembra poter piacere all’Inter.