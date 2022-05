Lautaro Martinez via dall’Inter? Tre big su di lui. Nonostante l’agente – CdS

Su Lautaro Martinez piombano le big europee, nonostante ieri il suo agente Camano abbia ribadito come non ci sia la volontà di cambiare squadra (vedi articolo). Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola l’Inter non esclude invece la cessione.

IN BILICO – Su Lautaro Martinez non si fermano le voci di cessione. Anche quest’estate l’Inter sarà costretta, come un anno fa, a sacrificare un big per rientrare nei parametri economici richiesti da Suning. Il Toro rimane un candidato forte, anche per il fatto che il suo valore a bilancio è quasi totalmente ammortizzato. Secondo il Corriere dello Sport su di lui ci sono tre squadre della Premier League: l’Arsenal, il Manchester United che passerà a Erik ten Hag e il Tottenham dell’ex Antonio Conte. Sul futuro di Lautaro Martinez ieri si è espresso il suo agente, Alejandro Camano, escludendo di pensare a un trasferimento. Ma l’Inter nel caso sa di poter trovare un sostituto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

