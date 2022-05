Leonardi: «Alla penultima Cagliari-Inter finisce così. A Bologna gara fatale»

Pietro Leonardi, in collegamento su Sportitalia mercato, ha parlato della lotta Scudetto e salvezza. La sua previsione su Cagliari-Inter con qualche considerazione sul KO nerazzurro a Bologna

SCUDETTO E SALVEZZA − Leonardi si concentra sui due obiettivi del campionato: «L’Inter ha perso a Bologna la partita scudetto, gara fatale. Il Milan non ha 2 punti bensì 3 di vantaggio sui nerazzurri, può pareggiare una delle tre partite per vincere il campionato. Questo jolly è molto importante. Salvezza? Se la Salernitana vince col Venezia e non perde col Cagliari si salva. Il Cagliari farà zero punti con l’Inter».