Barella allarme rientrato ma non è sicuro per Inter-Empoli: la situazione – CdS

In vista di Inter-Empoli tiene banco la situazione legata a Barella. Il centrocampista domenica a Udine è uscito al 90′ per infortunio (vedi articolo), secondo il Corriere dello Sport ha recuperato ma non è certo di giocare dopodomani.

LA PRECAUZIONE – Per Nicolò Barella la presenza in Inter-Empoli resta un punto di domanda, anche se l’allarme è rientrato. Il Corriere dello Sport, oltre a segnalare come ieri abbia già lavorato in gruppo, indica come la forte contusione al ginocchio destro sia ormai superata. Un fastidio momentaneo, per il quale è bastato solo far passare il dolore. Barella è recuperato e arruolabile per venerdì, ora toccherà a Simone Inzaghi scegliere. Considerato il ritorno di Hakan Calhanoglu dalla squalifica, così come la finale Juventus-Inter di Coppa Italia mercoledì, appare probabile un po’ di turnover dopodomani. Con Barella che può quindi riposare in Inter-Empoli per essere al 100% all’Olimpico.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

