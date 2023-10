Lautaro Martinez dice sì al rinnovo! Ma l’Inter non ha fretta. Due obiettivi – TS

Lautaro Martinez sempre più trascinatore e bomber dell’Inter. Sempre più al centro del mondo nerazzurro, da quest’anno anche con una fascia da capitano al braccio, l’attaccante argentino ha già risposto positivamente alla proposta di rinnovo, ma senza fretta. Ecco tutti i dettagli svelati da Tuttosport.

AL CENTRO DEL PROGETTO – Dopo i quattro gol realizzati alla Salernitana da subentrato, Lautaro Martinez sale a quota 9 gol in Serie A in questa stagione, 10 contando anche quello realizzato in Champions League contro la Real Sociedad che fanno salire a 112 i gol totali realizzati con la maglia nerazzurra. Da questa stagione ha anche ereditato ufficialmente la fascia da capitano dopo l’addio di Samir Handanovic, quindi un motivo in più per fare meglio e sentirsi sempre più al centro del progetto nerazzurro. In questo momento l’argentino ha in testa due nuovi traguardi: Mauro Icardi e Bobo Vieri, rispettivamente 8° e 9° di sempre all’Inter, con 124 e 123 gol realizzati. Lautaro Martinez sa che per raggiungere certi obiettivi, dovrà fare l’ultimo salto di qualità definitivo, cioè dimostrare di non avere più momenti di digiuno per più partite consecutive.

RINNOVO IN VISTA – L’Inter è quindi più che mai attaccata al suo capitano. Sentimento oggi del tutto ricambiato. Lautaro Martinez è felice a Milano, è il capitano della squadra e sente la fiducia da parte di tutti. Inevitabile si parli già di rinnovo, a cui l’argentino avrebbe già risposto positivamente perché il legame con l’Inter è qualcosa di importante e duraturo. Ma per quello ci sarà tempo, l’Inter non ha fretta, anche perché il contratto è stato rinnovato nel 2021 per 5 anni e prevede uno stipendio da 6 milioni a stagione. Questo non vuol dire che l’Inter non sia disposta a riconoscere un adeguamento al suo capitano

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino