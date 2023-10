Visnadi: «L’Inter ha un problema in attacco, Milan non più debole»

Visnadi registra nell’Inter un problema in attacco, legato alle alternative. Poi il giornalista non ritiene il Milan inferiore ai nerazzurri, nonostante il 5-1 di un paio di settimane fa

I MIGLIORI − Gianni Visnadi, a Radio Radio, si esprime su Lautaro e Leao: «Lautaro Martinez e Leao i migliori di Inter e Milan. Il Toro è un grande bomber, un grande leader, un grande giocatore, ha avuto una grande mezz’ora. Nessuno come lui. È un giocatore da mettere sotto teca, perché fa la fortuna dell’Inter. Il Milan non è più debole dell’Inter perché ha in squadra Leao. I due sono insostituibili. Il problema è che se non gioca Lautaro gioca Sanchez, che non ha fatto un tiro in porta: non è più un giocatore a questi livelli».