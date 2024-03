Lautaro Martinez e il rinnovo, il motivo dell’incontro a Madrid – SI

Lautaro Martinez deve pensare al campo, dopo il rigore sbagliato in Atlético Madrid-Inter. Prima della partita si è tenuto un incontro fra la dirigenza e il suo agente: Pedullà, durante Aspettando il weekend su Sportitalia, parla del perché si siano visti prima di un match così importante.

NESSUNA DISCUSSIONE – Sul rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter non ci sono dubbi, secondo Alfredo Pedullà: «Intanto è a scadenza 2026 e non 2025. Credo che da qui a fine maggio si possa trovare la quadratura, mi sembra una cosa molto tranquilla. Le carte partono da una situazione di grande tranquillità: mi stupirei se andasse in maniera diversa la situazione. L’incontro con l’agente a poche ore da Atlético Madrid-Inter? Mi sono informato, quel giorno nella hall dell’albergo dell’Inter c’erano cinque-sei procuratori. Siccome l’agente di Lautaro Martinez vive a Madrid… ma non è quello il momento per chiedere un milione in più. È il momento per fissare un appuntamento per poi parlarne».