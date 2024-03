Damascelli: «L’Inter non rischia la fine del Napoli! Madrid? Episodio»

Damascelli non crede che l’Inter nella prossima stagione possa avere i problemi che ha ora il Napoli. In collegamento con la trasmissione A Tutto Campo su Rai 2, il giornalista vede nei nerazzurri qualcosa di più.

FORTI NON UGUALI – Tony Damascelli è categorico: «L’Inter vincendo rischia di fare la fine del Napoli di oggi? No, no. Ha una struttura forte, non mandano via l’allenatore e il direttore generale, non hanno un presidente che interferisce sul lavoro delle componenti del gruppo. Questa è la qualità dell’Inter, il Napoli è stato fantastico l’anno scorso e Luciano Spalletti ha fatto un lavoro eccezionale con Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. La storia dell’Inter è diversa da quella del Napoli, a livello nazionale e internazionale, mi piace tantissimo come sta giocando anche se qualche tifoso illustre l’ha paragonata all’Ajax di Johan Cruijff rendendo ridicola la sua affermazione. Purtroppo ha perso questa partita di Madrid, per l’episodio del rigore. Il Napoli di Spalletti mi piaceva di più: più manovra e azione, mentre Simone Inzaghi è più contropiede. Un pronostico per domenica? Per me è la partita nella quale il Napoli consegna il titolo all’Inter».