Nicola: «Dopo Milan e Bologna ora l’Inter, Empoli con una mentalità»

Altre dichiarazioni di Nicola nel post partita di Empoli-Bologna, finita 0-1 con gol al 94′ di Fabbian. Durante A Tutto Campo su Rai 2, l’allenatore toscano guarda gli avversari incontrati: alla prossima ci sarà l’Inter, nella scorsa il Milan.

IL MOMENTO – Davide Nicola è preoccupato relativamente per il calo dell’Empoli: «La terza sconfitta consecutiva dice che forse ci manca un punto, per la mole di gioco espressa contro il Cagliari. Non siamo riusciti a portare a casa quel punto, è anche vero che ne abbiamo portati a casa altri prima. Nelle ultime due abbiamo incontrato Milan e Bologna, sto vedendo convinzione nei nostri mezzi. Bisogna avere un po’ di mestiere in alcuni momenti, perché secca perdere all’ultimo. Se avessimo portato via punti a Milano e oggi significava che avremmo meritato altro, invece lottiamo per un obiettivo importante. Dobbiamo crederci e lavorare come stiamo facendo. Abbiamo incontrato Milan e Bologna, incontreremo l’Inter e speriamo sempre di raccogliere qualcosa ovunque. Poi non siamo così sciocchi da non riconoscere il valore degli avversari, ma nella singola partita se si adottano le strategie giuste e si dà tutto è possibile prendere qualcosa contro chi non ti aspetti. Questa è la nostra mentalità: pensiamo a ogni singola partita e singola settimana».