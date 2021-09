Lautaro Martinez, rinnovo Inter non più questione di ‘se’: oltre il raddoppio – SI

Lautaro Martinez rinnoverà il suo contratto con l’Inter: non ci sono più dubbi, si attende solo l’annuncio ufficiale. Alfredo Pedullà, ospite di Aspettando il weekend su Sportitalia, dà anche qualche numero sulle cifre.

IN DIRITTURA – Lautaro Martinez prolungherà il suo contratto con l’Inter. Ormai c’è solo da annunciare un accordo già definito, pure ribadito da Giuseppe Marottain questi ultimi giorni (vedi articolo). Per Alfredo Pedullà non ci sarà la clausola rescissoria, fino a quest’anno da centoundici milioni di euro. Il Toro andrà oltre il raddoppio sull’ingaggio: al momento guadagna due milioni e mezzo, diventeranno circa sei. A breve è prevista la definizione, ma non bisogna più avere dubbi. La scelta dell’Inter e di Lautaro Martinez è chiara, la firma è imminente e il rinnovo sarà ufficiale in tempi anche piuttosto rapidi.