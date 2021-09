Tacchinardi: «Coppia Lautaro Martinez-Correa? Dipende da una cosa»

La coppia d’attacco Lautaro Martinez-Correa potrebbe essere una possibilità già dalla partita contro il Bologna (vedi articolo). Secondo l’ex giocatore Tacchinardi, intervenuto a TMW Radio, il duo argentino è una soluzione affascinante, visto il momento di Dzeko.

TANDEM ARGENTINO – Alessio Tacchinardi ha parlato dell’attacco dell’Inter, in particolare della coppia argentina formata da Lautaro Martinez e Joaquin Correa: «Penso che dipenda molto da come Lautaro Martinez interpreti il ruolo da prima punta. Ha una fisicità diversa da Edin Dzeko, però può essere una coppia sicuramente più imprevedibile, visto che ultimamente Dzeko non sta facendo gol. Hanno colpi in qualsiasi zona del campo, riescono a fare giocate per farti fare gol. Dzeko invece è un finalizzatore. È una coppia sicuramente molto interessante, si deve incastrare. Lautaro Martinez non è come Ciro Immobile con cui Correa giocava nella Lazio, però mi intriga molto questa coppia. Danno anche più attacco alla profondità. Correa ha già dimostrato con Verona e Sampdoria quando è entrato che ha gamba, ti salta, mi sembra anche bello tonico. È un giocatore imprevedibile. Lautaro Martinez ha tanti colpi, Dzeko ha altre caratteristiche. Se le cose con Dzeko non vanno, è una coppia che ci può stare».