Lautaro Martinez, rinnovo con l’Inter vicino. Pronta clausola anti Juventus

Lautaro Martinez Inter-Fiorentina

Lautaro Martinez si legherà ancora a lungo con l’Inter. Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb”, infatti, l’argentino, alla fine della sessione di mercato attuale, dovrebbe firmare il rinnovo di contratto. I nerazzurri, infine, starebbero pensando ad una clausola anti Juventus.

RINNOVO – Lautaro Martinez e l’Inter sono destinati a proseguire insieme. Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb” infatti, alla chiusura del mercato ci saranno nuovi contatti per il rinnovo fino al 2025, con conseguente aumento dell’ingaggio. Le parti sono sempre più vicine e, sul contratto, potrebbe essere introdotta una clausola particolare. Si tratterebbe, infatti, di una clausola “anti Juventus” da circa 170 milioni di euro per evitare che, la squadra bianconera, possa pensare a Lautaro Martinez in caso di partenza di Cristiano Ronaldo o Paulo Dybala. L’Inter si tutela, in attesa di mettere nero su bianco il rinnovo dell’argentino.

Fonte: Alessio Alaimo – TuttoMercatoWeb