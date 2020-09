Tronchetti Provera: “Inter e Pirelli continuano in qualche modo. Messi…”

Marco Tronchetti Provera

Tronchetti Provera ha parlato aa “GR Parlamento”, nel corso della trasmissione “La politica nel pallone”. L’AD di Pirelli, storico sponsor dell’Inter, commenta il momento dei nerazzurri di Conte con uno sguardo al mercato.

SPONSOR – Marco Tronchetti Provera dà subito un annuncio: «Il rapporto tra l’Inter e la Pirelli continuerà in qualche modo (quindi non con la sponsorizzazione principale sulla maglia, ndr). È presto per dire se è cambiata la geografia della Serie A, c’è una coda della passata stagione. La Juventus è una squadra cambiata, non ne vediamo l’assetto finale ed è presto per giudicarla. Andrea Pirlo però ha il calcio nel DNA e saprà darle un assetto di qualità: vedremo lungo il cammino. Inter-Fiorentina? C’è stato l’impegno fino all’ultimo minuto, poi è una squadra con molti esperimenti e una sorpresa che tale non è, una panchina più lunga che dà maggiori opportunità di competitività. La squadra quest’anno è forte, c’è il recupero di Stefano Sensi assieme alla crescita dell’attacco, dove l’inserimento di Alexis Sanchez dà creatività e aiuta le punte. Anche in difesa ci sono alternative, già così com’è è una squadra forte».

MERCATO – Tronchetti Provera valuta il mercato: «Non mi dispiace che questa Inter rimanga un po’ pazza. Capisco che non è così per un allenatore, perché il continuo stress non è l’ideale, ma a noi spettatori questo tiene ancora più legati alla squadra. Antonio Conte ha tutta l’esperienza necessaria e sa più di qualunque altro che il campionato si vince con una difesa forte. Lionel Messi? È un sogno che sembra essersi allontanato, ma mai dire mai. N’Golo Kanté? Completa la costruzione del gioco e il supporto alle punte, che sono formidabili. Sono convinto che l’Inter si giocherà il campionato fino in fondo e ha la struttura di squadra e di società per vincerlo».

Fonte: calcioefinanza.it