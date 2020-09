Llorente-Spezia in stand-by. Inter o Juventus alla finestra? Lo scenario

Fernando Llorente Napoli

Fernando Llorente è finito ai margini della rosa del Napoli. Per questo, l’attaccante spagnolo, è finito nel mirino di molte squadre di Serie A. Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedulla, l’attaccante azzurro è in attesa di una chiamata dall’Inter o dalla Juventus

ATTESA – Fernando Llorente è ai margini della rosa del Napoli. Ecco perché, il calciatore spagnolo, è finito nel mirino di molte squadre. In Serie A, l’ipotesi più concreta è quella dello Spezia, che si è fatta avanti per il bomber del Napoli. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, però, lo spagnolo al momento non è convinto. Llorente, infatti, è in attesa di una chiamata dall’Inter o dalla Juventus negli ultimi giorni di mercato. Speranza che, forse, è destinata a rimanere tale: secondo il giornalista, infatti, al momento non ci sono margini.