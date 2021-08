Lautaro Martinez rinnova con l’Inter: arriva l’annuncio, ha ridotto la richiesta

Lautaro Martinez rinnoverà con l’Inter in questi giorni, con tanto di annuncio ufficiale. Ciro Venerato, in collegamento con “La Domenica Sportiva” su Rai 2, fa sapere che il Toro ha ridotto le sue richieste iniziali venendo incontro alla società.

ACCORDO RAGGIUNTO – In questa settimana di sosta ci sarà un annuncio grosso, come conferma Ciro Venerato: «L’Inter ha bloccato Lautaro Martinez. In settimana arriverà la firma, abbiamo conferme ufficiali. Complimenti a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, perché era partito da otto milioni il calciatore e firmerà a cinque e mezzo indicizzati, che arriveranno a sei e mezzo, fino al 2025. Eliminata anche la clausola, che era da centoundici milioni di euro, quindi contratto libero di quattro anni. In settimana la firma e l’annuncio».