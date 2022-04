Lautaro Martinez obiettivo dell’Atletico Madrid. Inter, pronto il sostituto – TS

Lautaro Martinez è nel mirino dell’Atletico Madrid. L’argentino potrebbe lasciare l’Inter che ha già pronto il suo sostituto: Paulo Dybala, in uscita dalla Juventus

CESSIONE – L’Inter potrebbe vivere un’altra estate complicata, dopo quella vissuta lo scorso anno. I nerazzurri potrebbero essere costretti a dover cedere un big per sistemare i conti. L’indiziato numero uno, secondo Tuttosport, resta Lautaro Martinez. Sul “Toro” è forte l’interesse dell’Atletico Madrid, ma non va escluso un ritorno di fiamma del Barcellona. L’eventuale uscita di Lautaro prevede l’arrivo, a parametro zero, di Paulo Dybala. Marotta, secondo il quotidiano, sta gestendo l’operazione con l’agente del calciatore Jorge Antun: i due, un mese e mezzo fa, hanno avuto un primo contatto con il dirigente nerazzurro che viene costantemente informato sui movimenti attorno al giocatore. Il destino dei due argentini, quindi, è legato a doppio-filo.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino