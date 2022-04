Inzaghi ora torna ad affidarsi a Dzeko, esperto in materia scudetto – CdS

Inzaghi in questo finale di stagione tornerà ad affidarsi a Edin Dzeko. Ora più che mai la sua esperienza tornerà utile all’Inter, per ritrovare la serenità e la voglia di rialzare la testa (così come specificato da lui stesso il giorno dopo la sconfitta di Bologna).

ESPERIENZA – Simone Inzaghi per questo finale di stagione tornerà ad affidarsi al suo centravanti più esperto, Edin Dzeko. Partito dalla panchina contro il Bologna, la sua esperienza tornerà utile al mister in questo finale di stagione così complicato. A volte l’esperienza può davvero fare la differenza, aver già affrontato certe situazioni aiuta a gestire meglio la tensione e il nervosismo. Probabilmente è questo che l’Inter ha pagato a Bologna, a partire dal pareggio di Marko Arnautovic che ha tolto improvvisamente le certezze. Contro l’Udinese tornerà appunto il centravanti bosniaco, a cui ha già segnato quattro gol in tredici incroci totali. A proposito di finali di stagione, lui è un esperto di scudetti al fotofinish: la prima volta, con il Wolfsburg, stacco il Bayern Monaco solo a due giornate dalla fine. Accadde lo stesso con il Manchester City, con i due titoli conquistati sempre in volata, ma il meglio lo offrì nella stagione 2011-2012, con l’ultima giornata al cardiopalmo (suo il gol del momentaneo 2-2 al 92′ contro il QPR).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

