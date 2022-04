VIDEO – Conte al PSG, l’ex Inter non ci sta: «Fake news crea problemi! Però…»

Conte è concentrato sulla sua avventura in Inghilterra, dove punta a riportare il Tottenham in Champions League. E le voci sul possibile approdo sulla panchina del PSG vengono smentite direttamente dell’ex allenatore dell’Inter, che le definisce “fake news” architettate. Di seguito il video con un estratto delle dichiarazioni di Conte in conferenza stampa

FAKE NEWS – Gli alti e bassi del Tottenham, soprattutto in ottica futura, danno vita a diverse opzioni per la prossima stagione. Una di queste vedrebbe Antonio Conte lontano da Londra e dall’Inghilterra. L’ex allenatore dell’Inter negli ultimi giorni è stato accostato alla panchina del Paris Saint-Germain, che in estate potrebbe rivoluzionare la rosa per ripartire con un tecnico affamato di vittoria. Per questo il profilo di Conte viene indicato da tanti come quello preferito in casa PSG. Un apprezzamento che può far felice Conte, che al momento – però – non vuole distrarsi dal finale di stagione che lo aspetta con il Tottenham. C’è un piazzamento in UEFA Champions League da conquistare. Poi, che ci possa essere anche una Champions League da conquistare a Parigi è un altro discorso… Cosa farà Conte a fine stagione?

