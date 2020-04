Lautaro Martinez, nessuna guerra con l’Inter. Barcellona, 111 mln o Arthur

Romano ha fatto il punto della situazione sul futuro di Lautaro Martinez, al centro dei rumors di mercato in ottica Barcellona. Il noto giornalista sottolinea come l’argentino non abbia intenzione di creare alcun muro contro muro con l’Inter. Di seguito gli ultimi aggiornamenti per “Calciomercato.com”: possibile inserimento di Arthur?

FUTURO IN BILICO – Il pressing del Barcellona per Lautaro Martinez sembra sempre più insistente. L’attaccante piace e anche la punta non avrebbe problemi ad accettare l’alto ingaggio proposto dai blaugrana. Questo però non vuol dire che il Toro sia disposto a forzare o a creare un muro contro muro: sta bene a Milano. La strada attualmente non è in discesa: l’Inter resta rigida. 111 milioni della clausola rescissoria o pretende che siano inseriti nell’affare le contropartite più gradite. Soprattutto Arthur e senza accettare invece calciatori che non convincono.