Lautaro Martinez, l’Atletico Madrid ci spera sempre! Inter molto chiara – MD

Lautaro Martinez fa sempre molta gola all’Atletico Madrid. Non è un mistero, scrive il Mundo Deportivo, che per Simeone è lui l’attaccante perfetto per la sua squadra. L’Inter però ha le idee molto chiare sull’argentino

SEMPRE NEI PENSIERI – Lautaro Martinez è sempre nei pensieri dell’Atletico Madrid. Anche se in questo momento non è nel mirino del club spagnolo, è un giocatore che è ancora all’ordine del giorno in caso di condizioni favorevoli. Naturalmente tutto lascia pensare che il numero 9 colchonero sarà Alvaro Morata ma Diego Simeone sa che a mercato aperto può succedere di tutto.

IDEE CHIARE – L’Inter però non ha alcuna intenzione di cedere il suo Toro che ha rinnovato fino al 2026 senza clausola rescissoria. Il club, scrive il Mundo Deportivo, ha lasciato comunque una porta aperta in caso di offerta monstre dall’estero. Ora come ora, sottolinea il quotidiano sportivo spagnolo, l’Inter non ha intenzione di rinunciare al suo numero 9 pur sapendo che dopo il Mondiale le offerte potrebbero aumentare. Insomma: Lautaro non si tocca.

Fonte: mundodeportivo.com