Lautaro Martinez, intermediari in sede Inter: offerte sul piatto. E il rinnovo? – SI

Lautaro Martinez sarà argomento di discussioni in casa Inter in questo periodo. Sul tavolo il rinnovo ma anche alcune opzioni per andare via. Secondo quanto raccolto da “Sportitalia”, la volontà dell’attaccante argentino deve ancora trovare l’OK della società nerazzurra

RINNOVO O ADDIO – Il futuro di Lautaro Martinez potrà essere discusso ora. A Copa America 2021 finita e vinta. Nella giornata di lunedì nella sede dell’Inter è avvenuto un incontro tra i dirigenti nerazzurri e due intermediari vicini all’attaccante argentino, che vorrebbe restare a Milano. E la volontà di trattenerlo in Italia è anche dell’agente Alejandro Camano, che nelle ultime settimane ha già curato la trattativa per la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain. Lautaro Martinez rimarrebbe volentieri all’Inter. Nel frattempo, però, va segnalato l’interesse di altri club esteri. E le offerte sono pronte a essere messe sul piatto. Da capire cosa risponderà l’Inter. Soprattutto se le proposte fossero economicamente importanti. Il discorso rinnovo, comunque, verrà affrontato per capire insieme qual è la soluzione migliore (vedi editoriale).