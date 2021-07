Bellerin, previsto incontro Inter-Arsenal: il giocatore preme – Sky

Bellerin è il nome più discusso per la fascia dell’Inter, dopo che nel lunedì appena concluso ha chiesto la cessione all’Arsenal (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, preannuncia un incontro fra i due club.

VERTICE DECISIVO? – Si va avanti per trovare il sostituto di Achraf Hakimi. Sul nome del momento ha qualche notizia Gianluca Di Marzio: «Héctor Bellerin per l’Inter. Lui è andato dall’Arsenal a dire che vuole andare, che è la prima scelta. Le due squadre si devono trovare d’accordo sulla formula, l’Inter spera che possa essere in prestito con diritto di riscatto».