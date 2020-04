Lautaro Martinez, Inter ha individuato il possibile sostituto: il piano – SM

Condividi questo articolo

Nel notiziario di “Sportmediaset” si fa il punto sul futuro di Lautaro Martinez. L’Inter non arretra sulle richieste al Barcellona ma ha già in mente il sostituto ideale: Timo Werner del Lipsia. Oltre a Dries Mertens, in scadenza con il Napoli

ALTERNATIVA – È Timo Werner il preferito come sostituto di Lautaro Martinez, qualora il Toro dovesse trasferirsi al Barcellona. Il tedesco è il profilo che piace di più, sia per età che per caratteristiche: il giocatore è legato al Lipsia da una clausola rescissoria da 60 milioni di euro valida fino a metà giugno. L’Inter, che ha già avuto contatti positivi con l’agente, vorrebbe intavolare una trattativa con il club tedesco: l’idea è quella di mettere sul tavolo anche il cartellino di Valentino Lazaro per provare a superare la concorrenza del Liverpool.

NON SOLO – Non solo Werner per l’attacco dell’Inter. Si continua infatti a lavorare su Dries Mertens, cercato come alternativa a Sanchez: proposto un triennale da 5 milioni. Il belga, in scadenza di contratto con il Napoli, sta valutando. Tornando a Lautaro Martinez, i nerazzurri non sono interessati alle contropartite offerte del Barcellona: si può iniziare a trattare con un assegno da 80/90 milioni più, magari, il cartellino di Arturo Vidal. Ecco perché i Blaugrana stanno cercando di reperire i soldi necessari: Semedo, Todibo e Coutinho sono destinati all’Inghilterra.

Fonte: Spotmediaset.