Ligue 1 sospesa, si attendono decisioni: per Icardi il primo titolo? -Sky

La Ligue 1 francese è stata ufficialmente sospesa e si attendono le decisioni su come gestire la classifica lasciata prima dello stop. Il calcio francese sarebbe propenso ad assegnare comunque il titolo al PSG primo in classifica, sarebbe il primo titolo nella carriera di Mauro Icardi

La decisione del Governo francese di fermare definitivamente la Ligue 1 potrebbe significare il primo titolo nella carriera di Mauro Icardi. Secondo “Sky Sport” il calcio francese sarebbe infatti propenso, oltre a congelare la classifica per le squadre qualificate alle coppe della prossima stagione come richiesto dalla Uefa, anche ad assegnare il titolo di campione di Francia al PSG attualmente primo in classifica. Al momento si parla di indiscrezioni, ma l’orientamento della Federcalcio francese sarebbe quindi di considerare la stagione come se fosse stata chiusa regolarmente.