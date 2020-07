Lautaro Martinez, il Barcellona non molla. Inter decisa: le ultime – Sky

Lautaro Martinez è sempre nel mirino del Barcellona. La squadra di Bartomeu non molla e punta a strappare il talento argentino all’Inter. Marco De Micheli, giornalista ed esperto di mercato, intervenuto su “Sky Sport 24” fornisce gli ultimi aggiornamenti

QUESTIONE APERTA – Questi gli ultimi aggiornamenti sulla situazione relativa a Lautaro Martinez: «Lautaro Martinez questione aperta, ma al momento bloccata. Il presidente Bartomeu ne ha parlato nelle ultime ore (qui le dichiarazioni, ndr). Ha ammesso di aver avuto contatti con l’Inter nelle ultime settimane. Le due squadre hanno parlato per cercare un accordo. Ma i nerazzurri, fino al 7 di luglio, giorno in cui è scaduta la clausola rescissoria, ha sempre chiesto 111 milioni. Il Barcellona per motivi di bilancio non poteva pagare la clausola e quindi il discorso si è bloccato. Bloccato, non chiuso, alla fine della stagione faranno altre riflessioni. Lautaro Martinez continua a piacere molto ai blaugrana e Messi. Quindi è probabile che conclusi i campionati e le coppe ci possa essere un nuovo tentativo del Barça».