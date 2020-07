Bartomeu: “Lautaro Martinez? Abbiamo parlato con l’Inter. Il mercato…”

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, nel corso di un’intervista su TV3 ha parlato dell’interesse per Lautaro MArtinez e del mercato considerando l’emergenza economica e sanitaria.

ANCORA LAUTARO – Bartomeu in un’intervista su TV3 ha parlato così dell’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez: «Abbiamo parlato di Lautaro Martinez con l’Inter qualche settimana fa, ma ora non ne stiamo parlando. Dobbiamo finire la Liga e la Champions League e vedere quali sono le priorità. È anche il momento di una riflessione interna per chiarire come la crisi sta colpendo il club. È un mercato in cui non puoi pensare a grandi investimenti. Dobbiamo vedere quando le persone possono tornare nei campi, i turisti al museo. Dobbiamo aspettare e vedere come tutto si evolve».

Fonte: TV3