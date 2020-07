Inter-Torino, Sanchez-Lautaro Martinez in attacco. Torna Bastoni – SM

Inter-Torino si avvicina. La squadra di Conte cerca i tre punti per catapultarsi al secondo posto il classifica e per dimenticare le ultime travagliate settimane. Le ultime sulla probabile formazione dei nerazzurri da “Sport Mediaset”, con Bastoni pronto al rientro.

FORMAZIONE – Inter-Torino è alle porte. La squadra di Antonio Conte proverà a portare a casa i tre punti per raggiungere il secondo posto, a pari merito con la Lazio. Assenti della partita di stasera Romelu Lukaku, che ha un fastidio muscolare e non dovrebbe essere rischiato e Matias Vecino, bloccato da un problema al ginocchio. In difesa al fianco di Stefan de Vrij e Milan Skriniar si rivede Alessandro Bastoni, che ha scontato la squalifica rimediata con il Bologna. A centrocampo agiranno Marcelo Brozovic e Roberto Gagliardini in mezzo e Antonio Candreva e Ashley Young sulle fasce. In attacco pronto Alexis Sanchez al fianco di Lautaro Martinez.