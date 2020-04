Lautaro Martinez, il Barcellona non molla: ecco l’offerta di ingaggio

Lautaro Martinez può davvero andare al Barcellona? Il quotidiano catalano Sport, come già fatto ieri (vedi articolo), parla dell’attaccante dell’Inter e rivela l’offerta di ingaggio al giocatore, molto più alta rispetto a quanto prende ora in nerazzurro.



LA PROPOSTA – “Il Barcellona offre a Lautaro Martinez sette milioni di euro a stagione”. Questa la prima pagina del quotidiano catalano Sport, in edicola fra poche ore, che tratta ancora una volta il tema dell’attaccante dell’Inter. Un’offerta che sarebbe molto onerosa, soprattutto perché, più in basso nel giornale, si segnala come il Barça abbia presentato un ERTE, ossia il disimpegno dei contratti dei suoi lavoratori finché l’emergenza non sarà superata. Il Toro, al momento guadagna un milione e cinquecentomila euro. Di seguito la prima pagina integrale.