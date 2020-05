Lautaro Martinez-Barcellona, niente sconti Inter! Richiesta precisa – SM

Il tormentone Lautaro Martinez non si placa. Il Barcellona continua a insistere per l’argentino, con cui ha già trovato l’accordo economico. Ma l’Inter non ha alcuna intenzione di scendere dalla sua richiesta: ecco le ultime da “Sportmediaset”

STALLO – Il Barcellona accelera, l’Inter non fa sconti. La trattativa tra i catalani e i nerazzurri per Lautaro Martinez è ora in una fase di stallo. I Blaugrana e l’argentino hanno raggiunto l’accordo per un contratto da 10 milioni all’anno, ma la società di Steven Zhang non ha alcuna intenzione di fare sconti. Marotta ha già rinunciato a un’offerta da 80 milioni: la richiesta è 90 milioni cash più un’importante contropartita. Vidal su tutti. Il Barcellona ha fretta di chiudere: Werner sarebbe il sostituto ideale, ma su di lui c’è anche il Liverpool.

