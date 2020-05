Serie A e ripartenza: bisogna aspettare una settimana – Sky

Per la ripartenza della Serie A bisogna aspettare ancora una settimana, con ancora diversi nodi da sciogliere. Il punto di Alessandro Alciato per Sky Sport

ATTESA E NODI – Bisognerà aspettare ancora per sapere se il campionato di Serie A potrà ripartire: «Il Consiglio di Lega è ancora in corso, ma punterei l’attenzione sul verbale del Comitato tecnico-scientifico attraverso il quale riprenderanno gli allenamenti di squadra, ma ci sono dei contenuti non soft nei confronti del mondo del calcio. Il punto primo ribadisce la lacunosità della documentazione fornita dalla FIGC riconoscendo però l’importanza sociale del mondo del calcio. Nel caso di una nuova positività si manderà in quarantena l’intera squadra e il medico sociale avrà la responsabilità nell’applicazione del protocollo. Gli allenamenti inizieranno comunque il 18 maggio, al Comitato non erano tutti concordi nel dire sì, ma non vuol dire che ricomincerà il campionato. Bisognerà aspettare una settimana per capire e bisognerà capire se cambieranno le regole, perché se una squadra andrà in quarantena si rischia un nuovo stop. E’ stato messo un aletto, ma per il via del campionato bisognerà aspettare altri 7 giorni».